Образовательные учреждения ДНР возобновят работу с 23 марта

Как уточняется в соответствующем распоряжении властей республики, учебная деятельность начнётся исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился возобновить обучение и научную деятельность в образовательных и научных организациях ДНР. Об этом следует из его указа.

"Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных организациях ДНР исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения", — говорится в документе.