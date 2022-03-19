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Опубликовано 19 марта 2022, 18:21

Образовательные учреждения ДНР возобновят работу с 23 марта

Как уточняется в соответствующем распоряжении властей республики, учебная деятельность начнётся исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился возобновить обучение и научную деятельность в образовательных и научных организациях ДНР. Об этом следует из его указа.

"Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных организациях ДНР исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения", — говорится в документе.

Согласно ему, распоряжение властей пока не касается образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях.

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Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.

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Kremlin

Николь Вербер
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