Образовательные учреждения ДНР возобновят работу с 23 марта
Как уточняется в соответствующем распоряжении властей республики, учебная деятельность начнётся исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий.
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин распорядился возобновить обучение и научную деятельность в образовательных и научных организациях ДНР. Об этом следует из его указа.
"Возобновить образовательную и научную деятельность в образовательных и научных организациях ДНР исключительно с применением электронного обучения и дистанционных технологий с 23 марта 2022 года до особого распоряжения", — говорится в документе.
Согласно ему, распоряжение властей пока не касается образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на полном государственном обеспечении в образовательных организациях.
Напомним, ситуация на линии разграничения в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР заявили, что обстрелы с украинской стороны стали самыми активными за последние месяцы. На фоне этой ситуации главы республик Донбасса объявили эвакуацию женщин, детей и пожилых людей в Россию. 21 февраля Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили президента России признать независимость республик. Глава государства тем же вечером выступил с телеобращением, в котором сообщил о признании Россией ДНР и ЛНР. Утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт.