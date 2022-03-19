Войска ДНР взяли под контроль населённый пункт Тарамчук
Силы Народной милиции уничтожили примерно одну роту из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе "Операции Z" ДНР взяла под контроль населённый пункт Тарамчук, а ЛНР вышла к северной окраине Лисичанска.
"Группировка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населённый пункт Тарамчук и преследует отступающего противника", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и уничтожает разрозненные группы националистов, отступивших из Рубежного.
Ранее Лайф писал, что ВС России форсировали реку Кашлагач и прорвали оборону батальона "Айдар". Они уничтожили до 30 боевиков, один танк, одну БМП и четыре автомобиля повышенной проходимости.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ