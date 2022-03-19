Войска ДНР взяли под контроль населённый пункт Тарамчук

Силы Народной милиции уничтожили примерно одну роту из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что в ходе "Операции Z" ДНР взяла под контроль населённый пункт Тарамчук, а ЛНР вышла к северной окраине Лисичанска.

"Группировка Народной милиции Донецкой Народной Республики уничтожила до роты из состава 53-й отдельной механизированной бригады ВСУ, полностью взяла под контроль населённый пункт Тарамчук и преследует отступающего противника", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, группировка войск Луганской Народной Республики вышла к северной окраине города Лисичанска и уничтожает разрозненные группы националистов, отступивших из Рубежного.