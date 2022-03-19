Рогозин предрёк разорение британской OneWeb
По его словам, "Роскосмос" займётся работой в интересах РФ и не будет больше выполнять коммерческие заказы.
Британская корпорация OneWeb разорится после того, как "Роскосмос" отказался предоставлять ей ракеты для выведения своих спутников на околоземную орбиту. Об этом заявил глава корпорации Дмитрий Рогозин.
"Они не будут теперь выводить никаких OneWeb ни с Байконура, ни с Куру. Ущерб, который прямо нанесён компании OneWeb, она теперь разорится", — пояснил он.
По его словам, "Роскосмос" займётся работой в интересах РФ и не будет больше выполнять коммерческие заказы. На тех ракетах, которые были построены под задачи британской компании, будут выводиться на орбиту российские спутники. Причём бесплатно, так как OneWeb уже оплатила работу "Роскосмоса". "Не будет больше никакого OneWeb", — иронично заметил Рогозин.
Напомним, Россия отказалась от запуска спутников OneWeb после того, как британское правительство не захотело выходить из состава руководства компании. И у Москвы появились веские основания полагать, что эти спутники будут использованы в военных целях Западом.
ТАСС / Сергей Савостьянов