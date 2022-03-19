ПВО России сбила в воздухе пять украинских беспилотников за день

Всего же с начала проведения "Операции Z" были поражены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин.

Официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что сегодня беспилотник ВС РФ уничтожил радиолокатор наведения ЗРК С-300 ВСУ, также ПВО России сбила пять беспилотников Украины, в том числе один "Байрактар ТБ-2".

"Беспилотным летательным аппаратом "Форпост-РУ" уничтожен один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Выползов, 60 км севернее Киева", — сказал он в ходе брифинга.

Также российская ПВО сбила в воздухе пять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе один "Байрактар ТБ-2" в районе Маловоронцовки.

Всего же с начала проведения "Операции Z" уничтожены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин, 147 установок реактивной системы залпового огня, 564 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1248 единиц специальной военной автомобильной техники.