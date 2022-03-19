В Израиле сообщили о прибытии украинских бандитов и проституток под видом беженцев

Многие из приехавших мужчин связаны с мафией, а женщинам сутенёры заранее приготовили места в борделях и пообещали кругленькую сумму за "работу".

Власти Израиля запретили въезд в страну примерно 270 украинцам. Они называют себя беженцами, а на самом деле являются преступниками и проститутками, пишет издание Mako со ссылкой на данные полиции.

Правоохранители рассказали, что среди украинцев, прибывших на землю обетованную, оказались люди с криминальным прошлым, многие из которых имеют связи с израильской мафией. Также среди них выявили молодых девушек и женщин, которых местные сутенёры пригласили "на работу" в бордели.

"Мы проверяем всех, каждого из беженцев, прибывающих в Израиль, чтобы выяснить, не являются ли они преступниками и не были ли они приглашены сутенёрами и мафиози", — сообщили в правоохранительных органах.

По их данным, сутенёры обещали платить украинкам до 5000 шекелей в месяц, что составляет около 165 тысяч рублей. Уточняется, что все ранее выявленные подозрительные граждане Незалежной уже были отправлены обратно.