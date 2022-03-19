В Израиле сообщили о прибытии украинских бандитов и проституток под видом беженцев
Многие из приехавших мужчин связаны с мафией, а женщинам сутенёры заранее приготовили места в борделях и пообещали кругленькую сумму за "работу".
Власти Израиля запретили въезд в страну примерно 270 украинцам. Они называют себя беженцами, а на самом деле являются преступниками и проститутками, пишет издание Mako со ссылкой на данные полиции.
Правоохранители рассказали, что среди украинцев, прибывших на землю обетованную, оказались люди с криминальным прошлым, многие из которых имеют связи с израильской мафией. Также среди них выявили молодых девушек и женщин, которых местные сутенёры пригласили "на работу" в бордели.
"Мы проверяем всех, каждого из беженцев, прибывающих в Израиль, чтобы выяснить, не являются ли они преступниками и не были ли они приглашены сутенёрами и мафиози", — сообщили в правоохранительных органах.
По их данным, сутенёры обещали платить украинкам до 5000 шекелей в месяц, что составляет около 165 тысяч рублей. Уточняется, что все ранее выявленные подозрительные граждане Незалежной уже были отправлены обратно.
Ранее Лайф писал, что Израиль решил закрыть въезд для украинцев без специального разрешения. В Посольстве Украины также сообщили, что беженцев в этой стране не ждут. Решение израильских властей раскритиковал глава офиса президента Незалежной Андрей Ермак.
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