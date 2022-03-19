Российская авиация за сутки поразила 59 военных объектов Украины

В Минобороны сообщили о пяти сбитых украинских беспилотниках, в том числе "Байрактаре ТБ-2" в районе Маловоронцовки.

Российская авиация поразила 59 военных объектов Украины, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, подводя на брифинге итоги "Операции Z" за текущий день, 19 марта.

"За день оперативно-тактической, армейской авиацией поражено 59 военных объектов Украины. Среди них три командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня и две радиолокационные станции в районе города Богодухова, два склада ракетно-артиллерийского вооружения, а также 51 место скопления боевой техники", — сказал он.

Конашенков добавил, что российский беспилотник уничтожил один радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300 в районе населённого пункта Выползов, в 60 км от Киева. А наша ПВО сбила пять украинских беспилотных летательных аппаратов, среди них — один "Байрактар ТБ-2" в районе Маловоронцовки.