По его словам, американцы с союзниками разнесли государство, наверное, самое успешное на Ближнем Востоке с точки зрения уровня жизни людей.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов в беседе с Лайфом напомнил, что 19 марта — знаковый день в истории "миротворчества" США. Поскольку именно сегодня одиннадцать лет назад началась интервенция стран НАТО в Ливию.

"Сегодня ровно 11 лет, как началась эта история, когда США вмешались в ход гражданского конфликта в Ливии, что в итоге привело де-факто к исчезновению этого государства и уничтожению достаточно успешной власти с точки зрения жизни местных жителей (я имею в виду Джамахирию Муаммара Каддафи). А сам полковник Каддафи был растерзан. Мы помним эти кадры, смотря которые очень радовалась тогдашняя госсекретарь Хиллари Клинтон", — сказал Мартынов.

В те годы США и их коалиция наносили ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктур. По словам эксперта, они разнесли государство, наверное, самое успешное на Ближнем Востоке с точки зрения уровня жизни людей. "Печальная годовщина", — отметил он. Собеседник Лайфа подчеркнул, что сегодня нельзя не вспомнить о спецоперации России по демилитаризации Украины. Москва, в отличие от Вашингтона, действует хирургически, с юридической точностью и с трепетным отношением к местному населению, к гражданам. При этом американцы люто осуждают РФ.

"Хотя Россия имеет все основания наводить порядок в соседнем русском государстве и снимать те угрозы для собственной безопасности, которые руками тех же США воспроизведены, настроены и практически уже были активированы", — подчеркнул политолог.

Он также добавил, что это лишь один из примеров, так как сегодня годовщина. "А таких примеров десятки за последние годы, где США, решая свои задачи, совершенно не думали никогда ни о людях, ни о населении", — заключил международный эксперт.