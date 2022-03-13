Ракетная атака на Эрбиль: Почему Иран бомбит север Ирака Востоковед Василий Останин-Головня — о том, что стоит за ударами Ирана и какой стратегии придерживается Тегеран. 13 марта, 12:17 Обложка © Getty Images / Morteza Nikoubazl / NurPhoto

Иран нанёс ракетный удар по Эрбилю, столице Иракского Курдистана. По разной информации, целью были военные базы США и объекты "Моссада". Известно, что несколько снарядов упали рядом с американским консульством. Сообщается о попадании ракеты в студию местного курдского ТВ-канала. Подробной информации о жертвах или серьёзных разрушениях пока нет.

Примечательно, что до этого с американской стороны пуск ракет был произведён в 01:20, в это время 3 января 2020 года был убит генерал спецподразделения КСИР Касем Сулеймани. Сейчас американцы подняли по боевой тревоге авиацию и готовятся к любому сценарию. Очень интересный поворот событий, но что за этим стоит и что будет дальше?

Во-первых, Иран нанёс ракетные удары, несмотря на финальный этап переговоров по "ядерной сделке" в Вене. После заявлений Зеленского в Мюнхене о выходе из Будапештского меморандума у Тегерана появился реальный шанс заключить выгодную для себя и позорную для Запада сделку. США и ЕС были готовы пойти на любые уступки, чтобы компенсировать импорт энергоресурсов из России за счёт иранской нефти. Однако Иран крайне принципиален в своей внешней политике. И речь здесь идёт не только о ликвидации Сулеймани американскими спецслужбами. В Тегеране также помнят об убийстве "отца ядерной программы" Мохсена Фахризаде, о постоянных ударах Израиля по позициям шиитских формирований в Сирии и о долгих годах жёстких санкции США.

Во-вторых, Исламская Республика приостанавливает переговоры с Саудовской Аравией по региональной безопасности. Очередной раунд был назначен на 16 марта в Багдаде. Для Ближнего Востока переговорный процесс двух непримиримых противников в лице Эр-Рияда и Тегерана имел такое же значение, как диалог России с НАТО для Европы. Прежде всего, саудиты и иранцы пытались найти точки соприкосновения по вопросам безопасности в Персидском заливе. Особое значение здесь имела война в Йемене и проблема так называемых танкерных войн, от которых напрямую зависит стабильность экспорта нефти и газа из стран залива.

В-третьих, много вопросов вызывает работа американской ПВО, базирующейся в Ираке. Последние несколько лет Пентагон настойчиво продвигал в арабских монархиях Персидского залива свои ЗРК Patriot, чтобы не допустить закупку российских комплексов С-300 и С-400. Пример Турции, которая, будучи полноправным членом НАТО, несмотря на все возражения американцев, всё-таки закупила у России зенитно-ракетные системы, стал для Вашингтона тревожным звонком. Однако после атаки хуситов на Абу-Даби и ударов Ирана по Эрбилю, ориентация рынка вооружений на Ближнем Востоке получает весомый повод, чтобы повернуться в сторону Москвы.

Крайне интересна реакция аффилированных с Ираном СМИ: одни продвигают лозунги в духе Z and V you are not alone, другие клеймят премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани "иракским Зеленским". Тем не менее на официальном уровне со стороны Исламской Республики подобной риторики не наблюдается.

Говорить об открытии второго фронта в глобальном противостоянии с Западом было бы грубой и наивной ошибкой. Заявления высшего руководителя аятоллы Хаменеи о том, что в украинском кризисе виноваты США, которые "через бархатные движения и цветные революции втянули Украину туда, где она сейчас находится", вовсе не означают полной поддержки России.

Иран придерживается собственной логики, и в отношениях между Тегераном и Москвой, несмотря на продуктивность последних лет, остаётся множество нерешённых вопросов. Однако в одном с иранцами мы точно сходимся: вмешательство Запада во внутренние дела соседних стран недопустимо.

Начнёт ли Иран операцию, подобную той, что ведёт сейчас Россия на Украине? Нет, у них разная подоплёка. Да, можно ожидать такое развитие ситуации.