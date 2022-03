Ракетная атака на Эрбиль: Почему Иран бомбит север Ирака

Крайне интересна реакция аффилированных с Ираном СМИ: одни продвигают лозунги в духе Z and V you are not alone, другие клеймят премьер-министра Иракского Курдистана Масрура Барзани "иракским Зеленским". Тем не менее на официальном уровне со стороны Исламской Республики подобной риторики не наблюдается.