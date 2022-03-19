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Опубликовано 19 марта 2022, 18:43
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ДНР: На сторону республики перешли 265 бойцов ВСУ с начала спецоперации

А 19 марта отказались воевать за Киев и добровольно сдались 15 украинских военных.

По данным ДНР, 265 украинских военных добровольно перешли на их сторону за всё время проведения "Операции Z". Об этом сообщает Народная милиция республики в "Телеграме", уточнив, что 36 из бывших бойцов ВСУ находятся в больницах с ранениями, им оказывается медицинская помощь.

"С начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащих ВСУ", — отмечается в сообщении.

Как ранее писал Лайф, в ДНР под обстрелами ВСУ за последние сутки погибли четыре мирных жителя. Ещё 26 человек получили ранения. Также сообщается, что на территории республики разрушено более 40 домов.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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