ДНР: На сторону республики перешли 265 бойцов ВСУ с начала спецоперации

А 19 марта отказались воевать за Киев и добровольно сдались 15 украинских военных.

По данным ДНР, 265 украинских военных добровольно перешли на их сторону за всё время проведения "Операции Z". Об этом сообщает Народная милиция республики в "Телеграме", уточнив, что 36 из бывших бойцов ВСУ находятся в больницах с ранениями, им оказывается медицинская помощь.

"С начала суток 15 украинских военнослужащих добровольно сложили оружие и перешли на сторону ДНР, с начала специальной военной операции добровольно перешли на сторону ДНР 265 военнослужащих ВСУ", — отмечается в сообщении.