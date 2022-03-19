МО РФ: Украинские радикалы вымогают деньги у мирных граждан на трассе Киев – Чернигов

Как уточняется, в случае отказа платить бандиты отбирают машину и отправляют людей обратно пешком.

Радикалы на трассе Киев – Чернигов вымогают деньги у мирных жителей, пытающихся покинуть зону боевых действий. Средства якобы собираются для помощи украинским военным. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Радикалы батальонов территориальной обороны на блокпостах автомобильной дороги Чернигов – Киев под предлогом сбора средств для ВСУ насильно изымают деньги у мирных жителей по установленному тарифу: 500 гривен — за машину, 300 — за взрослого, и 100 — за ребёнка", — уточнил он.

Мизинцев добавил, что расценки в пять раз выше для тех, кто хочет уехать в сторону России. В случае отказа платить "пошлину" или отсутствия денег радикалы отбирают автомобиль, а людей отправляют обратно пешком.