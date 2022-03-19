Кива заявил, что награбленного олигархами хватит на восстановление двух Украин

Он уверен, что все коррупционные схемы будут раскрыты и украинские "акулы бизнеса" сядут за свои экономические преступления. А наворованное вернётся государству.

Кива рассказал, что награбленного украинскими олигархами хватит на восстановление страны. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что если вернуть награбленное украинскими олигархами в государственный бюджет, то этого хватит, чтобы восстановить не одну, а целых две страны. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в "Телеграме".

"Путин придёт, порядок наведёт, именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины", — говорит бывший нардеп.