Кива заявил, что награбленного олигархами хватит на восстановление двух Украин
Он уверен, что все коррупционные схемы будут раскрыты и украинские "акулы бизнеса" сядут за свои экономические преступления. А наворованное вернётся государству.
Кива рассказал, что награбленного украинскими олигархами хватит на восстановление страны. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)
Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что если вернуть награбленное украинскими олигархами в государственный бюджет, то этого хватит, чтобы восстановить не одну, а целых две страны. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в "Телеграме".
"Путин придёт, порядок наведёт, именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины", — говорит бывший нардеп.
По его словам, все призывы украинских СМИ о противостоянии российской спецоперации — это всего лишь "защита криминального бизнеса, который обогащал их". Кива пообещал, что придёт время и на Украине начнут действовать закон и порядок, а за воровство из бюджета страны олигархам Незалежной придётся сесть.
Напомним, народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Он был обвинён в госизмене и нанесении вреда родине после своих публичных высказываний против украинской власти. Дело в том, что Кива поддержал российскую "Операцию Z" и неоднократно критиковал власть своей страны. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации в Незалежной. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.
Telegram / The Kyva (Илья Кива)