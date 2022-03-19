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19 марта, 18:52

Кива заявил, что награбленного олигархами хватит на восстановление двух Украин

Он уверен, что все коррупционные схемы будут раскрыты и украинские "акулы бизнеса" сядут за свои экономические преступления. А наворованное вернётся государству.

Кива рассказал, что награбленного украинскими олигархами хватит на восстановление страны. Видео © Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Экс-депутат Рады Илья Кива считает, что если вернуть награбленное украинскими олигархами в государственный бюджет, то этого хватит, чтобы восстановить не одну, а целых две страны. Об этом он рассказал в видеообращении, которое опубликовал в "Телеграме".

"Путин придёт, порядок наведёт, именно этого больше всего боится олигархический строй страны. Запад осознанно создал данный сегмент, чтобы можно было манипулировать и контролировать украинское общество. Олигархам отдали под разграбление всю экономику Украины", говорит бывший нардеп.

По его словам, все призывы украинских СМИ о противостоянии российской спецоперации — это всего лишь "защита криминального бизнеса, который обогащал их". Кива пообещал, что придёт время и на Украине начнут действовать закон и порядок, а за воровство из бюджета страны олигархам Незалежной придётся сесть.

Напомним, народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Он был обвинён в госизмене и нанесении вреда родине после своих публичных высказываний против украинской власти. Дело в том, что Кива поддержал российскую "Операцию Z" и неоднократно критиковал власть своей страны. Он рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский давно находится за границей и оттуда продолжает записывать обращения по поводу ситуации в Незалежной. Также Кива заявлял о причастности главы контрразведки Украины к убийству экс-главы ДНР Александра Захарченко.

Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России

Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России

Обложка ©

Telegram / The Kyva (Илья Кива)

Татьяна Миссуми

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