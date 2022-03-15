НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 13:42

Верховная рада лишила народного депутата Киву мандата

За это решение проголосовало 335 украинских парламентариев. Ранее нардеп был исключён из фракции ОПЗЖ по инициативе её сопредседателя Юрия Бойко.

<p>Илья Кива. Обложка © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire</p>

Илья Кива. Обложка © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire

Народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

"Верховная рада на своём заседании лишила 335 голосами Илью Киву мандата народного депутата", сказано в записи.

При этом ранее Кива был исключён из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" по инициативе сопредседателя фракции Юрия Бойко.

Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России

Депутат Рады Кива заявил, что "освобождённая Украина" должна стать частью России

Ранее Лайф рассказал, что ГБР Украины собрало документы для объявления нардепа Кивы в международный розыск. Генпрокуратура подозревала парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине.

Григорий Воронцов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1