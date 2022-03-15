Верховная рада лишила народного депутата Киву мандата

Народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

"Верховная рада на своём заседании лишила 335 голосами Илью Киву мандата народного депутата", — сказано в записи.

При этом ранее Кива был исключён из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" по инициативе сопредседателя фракции Юрия Бойко.