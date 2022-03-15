Верховная рада лишила народного депутата Киву мандата
За это решение проголосовало 335 украинских парламентариев. Ранее нардеп был исключён из фракции ОПЗЖ по инициативе её сопредседателя Юрия Бойко.
Илья Кива. Обложка © ТАСС / Serg Glovny / ZUMA Wire
Народного депутата Илью Киву лишили мандата по результатам голосования на заседании Верховной рады. Об этом сообщает издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
"Верховная рада на своём заседании лишила 335 голосами Илью Киву мандата народного депутата", — сказано в записи.
При этом ранее Кива был исключён из фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" по инициативе сопредседателя фракции Юрия Бойко.
Ранее Лайф рассказал, что ГБР Украины собрало документы для объявления нардепа Кивы в международный розыск. Генпрокуратура подозревала парламентария в государственной измене и нанесении вреда своей родине.