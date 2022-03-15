Подоляк: Украинская и российская делегации обсуждают вопрос прекращения огня

Член украинской стороны уточнил, что консультации возобновлены и продолжаются. В частности, Москва и Киев затрагивают общие вопросы урегулирования и вывода войск с территории Незалежной.

Украинская и российская делегации на онлайн-переговорах, которые проходят 15 марта, в частности, обсуждают вопросы прекращения огня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Незалежной и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

"Переговоры продолжаются. Возобновлены консультации на главной переговорной платформе. Общие вопросы урегулирования, прекращения огня, вывода войск с территории страны", — написал Подоляк в своём телеграм-канале.