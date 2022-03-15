Подоляк: Украинская и российская делегации обсуждают вопрос прекращения огня

Украинская и российская делегации на онлайн-переговорах, которые проходят 15 марта, в частности, обсуждают вопросы прекращения огня. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Незалежной и представитель украинской делегации Михаил Подоляк.

Лайф писал, что представители Москвы и Киева уже трижды встречались в Белоруссии для обсуждения "Операции Z". Первый раунд переговоров России и Украины состоялся в Гомельской области 28 февраля. Второй раунд прошёл в Беловежской Пуще 3 марта. Третий раунд переговоров состоялся 7 марта. Затем они продолжились в удалённом видеоформате.