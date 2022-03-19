Болгария отказалась вести переговоры с "Газпромом"

Вице-премьер и министр финансов Болгарии Асен Василев заявил, что София откажется от газа из РФ. Контракт с российской компанией "Газпром", который заканчивается в июле этого года, продлеваться не будет, сообщил он в интервью Болгарскому национальному радио.

"В этой ситуации никаких переговоров с "Газпромом" быть не может", — сказал вице-премьер страны.

Кроме того, Василев отметил, что София будет получать голубое топливо от альтернативных поставщиков, в том числе политик рассчитывает на поставки из Катара и Алжира. Также правительство страны планирует использовать существующую инфраструктуру Греции и Турции для закупок сжиженного природного газа и увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в Болгарию.

"Альтернативы есть. Старые трубы Трансбалканского газопровода. Там у нас пропускная способность около 20 млрд куб. м, и его можно использовать в обе стороны, нам нужно 3 млрд куб. м. Есть поставки из Катара, Алжира", — подчеркнул Василев.

Отказ от российских углеводородов он назвал "общеевропейской стратегией". По словам Василева, Европа в ближайшие недели будет обсуждать общий для всего Евросоюза газовый контракт. Политик выразил надежду, что летом этот механизм заработает.