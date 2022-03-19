МО РФ: Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев из 19 стран
Боевики также продолжают использовать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать в городах и населённых пунктах почти семь тысяч иностранных граждан из 19 стран.
"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населённых пунктах, а также 6830 иностранных граждан из 19 государств", — сказал он в ходе брифинга.
Кроме того, боевиками удерживаются экипажи 70 иностранных судов, которые остаются заблокированными в морских портах Украины.
Ранее экс-подполковник СБУ Прозоров раскрыл расценки полиции на вывод беженцев из Мариуполя. По его мнению, нежелание потерять заработок стало причиной того, что мирным гражданам не сообщают об открытии гуманитарных коридоров из города.
ТАСС / Виталий Невар