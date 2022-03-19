МО РФ: Украинские националисты удерживают почти семь тысяч иностранцев из 19 стран

Боевики также продолжают использовать в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и других городах.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что украинские националисты продолжают удерживать в городах и населённых пунктах почти семь тысяч иностранных граждан из 19 стран.

"Несмотря на ежедневно открывающиеся гуманитарные коридоры, украинские националисты продолжают удерживать в качестве живого щита более 4,5 млн мирных граждан в Киеве, Харькове, Чернигове, Сумах и более чем в двух десятках других блокированных крупных населённых пунктах, а также 6830 иностранных граждан из 19 государств", — сказал он в ходе брифинга.

Кроме того, боевиками удерживаются экипажи 70 иностранных судов, которые остаются заблокированными в морских портах Украины.