По мнению эксперта, он, как Верховный главнокомандующий Украины, должен был предложить ВСУ прекратить сопротивление и сказать, что страна переходит к этапу обсуждения.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко не увидел искреннего желания в заявлении президента Украины Владимира Зеленского о готовности к переговорам с российским лидером. В беседе с Лайфом он отметил, что глава Незалежной должен доказать это практическим путём.

"Я думаю, что на Украине один Зеленский. Второго нет. Это тот Зеленский, который выступал позавчера перед Конгрессом США и требовал вооружения. Тот Зеленский, который вчера выступал перед Бундестагом и требовал оружия и введения санкций против России. Наверное, это тот же Зеленский", — сказал Оленченко.

Он отметил, что Зеленскому самому следует определиться и предпринять конкретные действия. По мнению эксперта, они заключаются в признании того, что проводимая Россией "Операция Z" своевременна, необходима для "оздоровления" обстановки на Украине. И, когда президент Незалежной сделает такое заявление, тогда можно будет рассуждать о том, стоит ли с ним разговаривать или нет. "Из того, что я вижу, я не верю ему ни на копейку", — подчеркнул собеседник Лайфа.

Поскольку глава Незалежной делает заявления, совершенно противоречащие друг другу, то единственное — это практическим путём доказать, что он заинтересован в диалоге, отметил политолог. По его мнению, Зеленский, как Верховный главнокомандующий Украины, должен был предложить украинским ВСУ прекратить сопротивление и сказать, что страна переходит к этапу переговоров.

"Если он такого заявления не делает и ВСУ продолжают под его командованием наносить удары по мирному населению, продолжают стрелять по российским войскам, продолжают проводить террористические акты, то какие основания сказать, что он готов к переговорам?!" — заключил Оленченко.