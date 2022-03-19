Последние белорусские дипломаты выехали с Украины

Последняя группа сотрудников Посольства Белоруссии на Украине покинула страну. Об этом сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол. Вместе с ними Незалежную покинули в том числе и члены их семей.

"Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи [дипломатов] по тому коридору, который предоставила украинская сторона", — сказал он в эфире белорусского телеканала СТВ.

При этом Сокол отметил, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность в направлении Белоруссии, в связи с чем дипломаты были вынуждены выезжать в Республику Молдова.