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19 марта, 19:22

Последние белорусские дипломаты выехали с Украины

По словам посла республики, власти Незалежной не смогли обеспечить безопасность в направлении Белоруссии и они были вынуждены выезжать в Республику Молдова.

Последняя группа сотрудников Посольства Белоруссии на Украине покинула страну. Об этом сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол. Вместе с ними Незалежную покинули в том числе и члены их семей.

"Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи [дипломатов] по тому коридору, который предоставила украинская сторона", — сказал он в эфире белорусского телеканала СТВ.

При этом Сокол отметил, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность в направлении Белоруссии, в связи с чем дипломаты были вынуждены выезжать в Республику Молдова.

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева

Всех российских дипломатов эвакуировали из Киева

Ранее Лайф писал, что украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом с целью вскрытия дипломатической почты. По данным государственного СМИ, у делегации республики забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия диппочты.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер

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