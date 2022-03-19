Последние белорусские дипломаты выехали с Украины
По словам посла республики, власти Незалежной не смогли обеспечить безопасность в направлении Белоруссии и они были вынуждены выезжать в Республику Молдова.
Последняя группа сотрудников Посольства Белоруссии на Украине покинула страну. Об этом сообщил посол республики в Киеве Игорь Сокол. Вместе с ними Незалежную покинули в том числе и члены их семей.
"Мы находились фактически в осадном положении, поэтому руководством МИД было принято решение об эвакуации посольства. Это выходила последняя группа сотрудников в составе 11 человек и двух членов семьи [дипломатов] по тому коридору, который предоставила украинская сторона", — сказал он в эфире белорусского телеканала СТВ.
При этом Сокол отметил, что украинские власти не смогли обеспечить безопасность в направлении Белоруссии, в связи с чем дипломаты были вынуждены выезжать в Республику Молдова.
Ранее Лайф писал, что украинские пограничники угрожали белорусской делегации во главе с послом на Украине Игорем Соколом с целью вскрытия дипломатической почты. По данным государственного СМИ, у делегации республики забрали три рации, порвали пакеты, распотрошили все коробки, угрожали автоматом с целью вскрытия диппочты.
Лента новостей
Власти Британии принудительно посадили самолёт для проверки его связи с Россией
19 марта, 19:17
Минобороны: РФ за сутки эвакуировала более 16 тыс. человек из опасных районов Украины, ЛНР и ДНР
19 марта, 19:04
МО РФ: Украинские радикалы вымогают деньги у мирных граждан на трассе Киев – Чернигов
19 марта, 19:00
Shutterstock