Министр иностранных дел РФ Лавров открыл финал конкурса "Лидеры России" в Москве

На церемонии открытия мероприятия присутствовали глава МИД России и председатель Наблюдательного совета трека "Международный" Сергей Лавров, а также генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров. Лавров пообщался с финалистами, среди которых граждане Германии, Норвегии, Франции, США, Китая и других стран, и ответил на интересующие участников вопросы.

В свою очередь Алексей Комиссаров рассказал, что всего на трек "Международный" было подано свыше 10 тысяч заявок из 150 стран мира. Все, кто дошёл до финала, смогут получить вид на жительство в России по ускоренной процедуре, а победители — российское гражданство. Итоги конкурса будут подведены уже 20 марта. До этого участники должны будут продемонстрировать членам жюри способность решать управленческие задачи, умение работать в команде, нацеленность на результат, лидерство, коммуникацию, а также системное мышление, социальную ответственность и адаптивность.