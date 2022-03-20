Reuters: США предложили Турции передать Украине ЗРК С-400

Власти США озабочены поиском по всему миру зенитно-ракетных комплексов российского или советского производства для Украины и предлагают Турции передать Незалежной системы ПВО С-400. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

"Американские чиновники озвучивали идею на протяжении последнего месяца в контактах с турецкими коллегами, но никакого конкретного или формального запроса сделано не было", — пишет агентство, отмечая, что эти комплексы могли бы быть применены Киевом для отражения атак российской авиации и ракет.

Уточняется, что приобретение Турцией у России ЗРК С-400 стало одной из причин напряжения в отношениях с США. Несмотря на политическое давление, Анкара отказывается снимать с вооружения российские комплексы. Если говорить о других странах, то передать системы ПВО Украине могла бы Словакия, которая уже сообщала о готовности отправить комплексы С-300 при условии, что Вашингтон обеспечит их адекватной заменой. Аналогичные системы есть также на вооружении Греции, уточняет агентство.