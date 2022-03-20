Эксперт по кибербезопасности Лынова рассказала о рисках при онлайн-оплате через VPN

В случаях когда онлайн-оплата на сайте с аббревиатурой http в адресной строке производится через непроверенный VPN-сервис, платёжные данные пользователя могут быть получены провайдером того VPN, который используется на устройстве в момент оплаты. Об этом рассказала аналитик компании по кибербезопасности Angara Security Татьяна Лынова.

По словам специалиста, одним из условий безопасности платежей в Интернете является использование SSL/TLS-шифрования, то есть наличие доверенного сертификата, что подтверждает аббревиатура https в адресной строке браузера перед названием сайта. При платеже на сайте с аббревиатурой http такой шифровки данных нет, поэтому данные пользователя могут быть перехвачены.

"Это могут быть логины, пароли, реквизиты банковских карт. Если при оплате на таком сайте (http. — Прим. Лайфа) у пользователя будет включён недоверенный VPN, нужно помнить, что трафик будет следовать через сторонние неподконтрольные серверы, в результате чего платёжные данные могут быть получены провайдером VPN. Когда сайт использует https, такой возможности, как правило, нет", — сообщила Лынова в беседе с РИА "Новости".

Уточняется, что проблемы могут исходить и от самой программы для обхода блокировок. Так, ненадёжные VPN-провайдеры могут одновременно с установкой VPN-клиента совершить мошеннические операции на устройстве пользователя, которые, например, снимут защиту с устройства, однако такой сценарий маловероятен. По словам Лыновой, не стоит доверять бесплатным VPN-сервисам: именно они получают прибыль за счёт сбора информации о пользователе и её дальнейшей перепродажи. У платных VPN-сервисов лучше налажена политика конфиденциальности, однако и они могут подвергнуться кибератакам.