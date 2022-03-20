Гинцбург объяснил, как будут использовать назальную вакцину от ковида

Назальная вакцина от ковида, разработанная специалистами центра Гамалеи, в первое время будет использоваться в качестве бустера после прививания обоими компонентами "Спутника V". Такой эксперимент даст понять, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Сейчас будем использовать её как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она даёт довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".