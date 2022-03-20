Гинцбург объяснил, как будут использовать назальную вакцину от ковида
По словам главы центра Гамалеи, первые экспериментальные данные показывают, что препарат обеспечивает высокий титр антител.
Назальная вакцина от ковида, разработанная специалистами центра Гамалеи, в первое время будет использоваться в качестве бустера после прививания обоими компонентами "Спутника V". Такой эксперимент даст понять, можно ли заменить инъекционную вакцину на интраназальную, сообщил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
"Сейчас будем использовать её как бустер. В результате исследований посмотрим, можно ли инъекционную заменить на интраназальную. Пока те первые экспериментальные данные, которые есть, показывают, что она даёт довольно-таки приличный титр антител, то есть она хорошо работает", — сказал Гинцбург в беседе с РИА "Новости".
В середине октября прошлого года стало известно, что Минздрав РФ разрешил клинические исследования назальной вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи. Александр Гинцбург рассказывал о том, как она будет применяться. Также он заявил, что назальная вакцина от коронавируса способна защитить организм от омикрон-штамма. Кроме того, Гинцбург отмечал, что назальный препарат может применяться для вакцинации детей до шести лет. Испытания вакцины, как он утверждал в конце января, могут завершиться в течение двух с половиной месяцев. В пятницу, 18 марта, стало известно, что центр Гамалеи подал документы на регистрацию назальной вакцины от ковида.
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