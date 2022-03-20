Стоматолог Золотницкий рассказал, от чего зависит цвет зубной эмали

Приём лекарств, окружающая среда, возрастные изменения и многие другие факторы могут оказывать влияние на цвет зубов, при этом стандартный цвет эмали — полупрозрачных и молочно-белых оттенков, рассказал во Всемирный день здоровья полости рта стоматолог Игорь Золотницкий.

"Цвет зубов зависит от множества факторов, в частности от твёрдости эмали и дентина, наличия кариозных и некариозных поражений. Цветовые пигменты от употребления красящих продуктов — кофе, чая, газированных напитков, тёмных ягод — постепенно проникают в эмаль, что приводит к её потемнению. Также есть системные болезни, влияющие на состояние зубов: некоторые патологические состояния, например нарушение обмена веществ, приводят к потемнению или, наоборот, обесцвечиванию дентина", — пояснил стоматолог в беседе с РИА "Новости".

По словам Золотницкого, на цвет эмали также влияют различные медицинские процедуры и лекарства. Кроме того, цвет зубов может зависеть от генетики и возраста. Бывает и так, что зубы меняют цвет в зависимости от окружающей среды или после травм. Как пояснил врач, эмаль должна быть не идеально-белой, а, как правило, полупрозрачных и молочно-белых оттенков.

Золотницкий также рассказал о способах отбеливания зубов. Например, есть химическое, ультразвуковое отбеливание, лазерное, внутриканальное, фотоотбеливание и прочие современные технологии. При этом можно сделать эмаль светлее и в домашних условиях — при помощи отбеливающих паст, полосок и карандашей, кап, однако наибольший эффект даст поход к специалисту, подытожил стоматолог.