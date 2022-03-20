Власти Турции заявили о необходимости услышать доводы России после "Операции Z"

В Анкаре уверены, что любые принимаемые Западом в отношении РФ шаги окажут влияние на новую архитектуру безопасности.

Любые доводы российской стороны касаемо новой архитектуры безопасности между РФ и Западом должны быть услышаны, любые принимаемые шаги в отношении официальной Москвы повлияют на эту систему. Такое мнение высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

По его словам, хоть Запад и не поддерживает российскую "Операцию Z" на Украине, тем не менее доводы России должны быть услышаны, поскольку после конфликта между РФ и западным блоком "должна быть установлена новая архитектура безопасности". Как заметил Калын, нельзя допустить начало ещё одной холодной войны.

"Это будет плохо для всех и дорого обойдётся для всей международной политической и финансовой системы. <...> Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на эту новую архитектуру безопасности", — уточнил представитель турецкого лидера в интервью газете The New York Times.