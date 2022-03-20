Власти Турции заявили о необходимости услышать доводы России после "Операции Z"
В Анкаре уверены, что любые принимаемые Западом в отношении РФ шаги окажут влияние на новую архитектуру безопасности.
Любые доводы российской стороны касаемо новой архитектуры безопасности между РФ и Западом должны быть услышаны, любые принимаемые шаги в отношении официальной Москвы повлияют на эту систему. Такое мнение высказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
По его словам, хоть Запад и не поддерживает российскую "Операцию Z" на Украине, тем не менее доводы России должны быть услышаны, поскольку после конфликта между РФ и западным блоком "должна быть установлена новая архитектура безопасности". Как заметил Калын, нельзя допустить начало ещё одной холодной войны.
"Это будет плохо для всех и дорого обойдётся для всей международной политической и финансовой системы. <...> Каждое решение, каждый шаг, которые мы сейчас осуществляем в отношении России в военном, политическом, экономическом или ином плане, будет иметь влияние на эту новую архитектуру безопасности", — уточнил представитель турецкого лидера в интервью газете The New York Times.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
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