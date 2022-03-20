Порошенко предложил Байдену посетить Украину на следующей неделе

Глава Белого дома планирует визит в Европу, где он, в частности, примет участие в саммите НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Незалежной.

Экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил американскому лидеру Джо Байдену, который на следующей неделе приедет в Европу для участия в саммите НАТО в Брюсселе, посетить заодно и Незалежную.

"Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира... не приехать сюда на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности?" — сказал бывший украинский лидер в интервью CNN.

Как добавил Порошенко, этот шаг как нельзя лучше бы продемонстрировал, что "весь мир вместе с нами против России". В Вашингтоне на это предложение пока никак не ответили, однако ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не планирует встречаться с действующим президентом Незалежной Владимиром Зеленским в ходе визита в Европу.

Добавим, что внеочередной саммит НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, пройдёт 24 марта. Байден приедет в Бельгию для участия в нём, а также посетит саммит Европейского совета. Затем он примет участие во встрече стран G7, которую инициировала Германия.