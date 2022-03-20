Порошенко предложил Байдену посетить Украину на следующей неделе
Президент США Джо Байден и экс-президент Украины Пётр Порошенко. Фото © ТАСС / Николай Лазаренко
Глава Белого дома планирует визит в Европу, где он, в частности, примет участие в саммите НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Незалежной.
Экс-президент Украины Пётр Порошенко предложил американскому лидеру Джо Байдену, который на следующей неделе приедет в Европу для участия в саммите НАТО в Брюсселе, посетить заодно и Незалежную.
"Почему бы и нет, почему бы моему очень хорошему другу, очень хорошему другу Украины Джо Байдену, лидеру глобального мира... не приехать сюда на следующей неделе в качестве символа нашей солидарности?" — сказал бывший украинский лидер в интервью CNN.
Как добавил Порошенко, этот шаг как нельзя лучше бы продемонстрировал, что "весь мир вместе с нами против России". В Вашингтоне на это предложение пока никак не ответили, однако ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Байден не планирует встречаться с действующим президентом Незалежной Владимиром Зеленским в ходе визита в Европу.
Добавим, что внеочередной саммит НАТО, на котором будет обсуждаться ситуация вокруг Украины, пройдёт 24 марта. Байден приедет в Бельгию для участия в нём, а также посетит саммит Европейского совета. Затем он примет участие во встрече стран G7, которую инициировала Германия.
Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.