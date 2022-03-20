В Германии назвали контрпродуктивным эмбарго на поставки энергоносителей из России
ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, но сделать это в короткие сроки невозможно, считают там.
Полный запрет на импорт энергоресурсов в Германию из России был бы контрпродуктивным, поскольку такое решение нанесло бы ущерб в первую очередь немецким потребителям и экономике. Об этом заявил глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман.
"Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России", — сказал Хофман в интервью газете Handelsblatt.
Глава промышленного профсоюза подчеркнул, что ФРГ должна больше диверсифицировать поставки энергоресурсов, но сделать это в короткие сроки невозможно.
Ранее Еврокомиссия предложила план полного отказа от покупки угля, нефти и газа из России до 2030 года. Кроме того, ведомство обнародовало документ по сокращению зависимости от поставок российского голубого топлива на 67% до конца 2022 года. Данные меры приняты в связи с российской "Операцией Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам: высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины.
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