В Германии назвали контрпродуктивным эмбарго на поставки энергоносителей из России

Полный запрет на импорт энергоресурсов в Германию из России был бы контрпродуктивным, поскольку такое решение нанесло бы ущерб в первую очередь немецким потребителям и экономике. Об этом заявил глава промышленного профсоюза IG Metall Йорг Хофман.

"Немедленное эмбарго на газ, каменный уголь и нефть было бы контрпродуктивным, оно бы навредило экономике и потребителям Германии гораздо больше, чем России", — сказал Хофман в интервью газете Handelsblatt.