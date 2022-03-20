Американский офицер Иствуд восхитился умной российской артиллерией

В частности, военный особо выделил управляемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь". Он считается высокоточным артиллерийским боеприпасом.

Американский офицер Брент Иствуд рассказал об умной российской артиллерии, которая предназначена для точного поражения важных военных целей противника. Этим он поделился в статье для портала 19Fortyfive.

"Управляемый 152-миллиметровый снаряд "Краснополь" — один из таких боеприпасов, которыми стреляют из самоходных и буксируемых гаубиц. Их можно применять для контрбатарейной борьбы, а также для уничтожения центров управления, бункеров и мостов противника", — отмечается в статье.

Иствуд обратил особое внимание на технологию высокоточного наведения, с помощью которой цель противника можно уничтожить за один или несколько выстрелов, лишь правильно захватив её перед этим. Кроме того, западные аналитики указывают на то, что российский снаряд "Краснополь" значительно превосходит американский аналог M712 Copperhead по таким параметрам, как дальность действия, масса, поражаемость целей и простота обращения.