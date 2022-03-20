Полевая тактика и иностранные инструкторы: Украинский диверсант рассказал, как готовили бойцов Сил специальных операций

По словам задержанного, за курс переподготовки в ССО доплачивали деньги, а обучение курировали иностранные специалисты.

Видео © Telegram / Луганскинформцентр

Российские войска задержали в Бердянске украинского диверсанта, который на допросе рассказал, кто и как готовил бойцов Сил специальных операций (ССО). Видео опубликовал телеграм-канал "Луганскинформцентр".

Владимир пытался выехать из Киева под видом мирного жителя, но был задержан российскими военными. Им он сообщил, что после института попал в полк связи. Позднее прошёл полевую переподготовку и перевёлся в Силы специальных операций. По словам задержанного, обучение курировали иностранные инструкторы.

"Это называется квалификационный курс. Сначала отбор, потом обучают. <...> Учат перемещаться, стрельбы иногда, какие-то базовые знания по инженерной подготовке. <...> Все занятия проводили инструкторы центра, иногда присутствовали и курировали иностранные инструкторы — из Европы, из Америки", — рассказал Владимир.

Пройдя подготовку, он перевёлся в Силы специальных операций, однако там к таким, как он, относились с презрением, считая, что попасть в ССО им удалось исключительно благодаря американским инструкторам. К тому же за курсы будущим диверсантам платили деньги. Тех же, кто не проходил курс переподготовки, заставляли проходить обучение уже на базе центра, однако многие из них с испытаниями не справлялись, добавил Владимир.