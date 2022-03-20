Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку
Сердар Бердымухамедов одержал победу на выборах, которые прошли в стране 12 марта.
Сердар Бердымухамедов. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов
Новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который вступил в должность накануне, отправил действующее правительство в отставку в полном составе. Об этом сообщает местное издание Orient.
В публикации отмечается, что, согласно постановлению главы государства, все члены кабмина останутся на своих должностях до формирования нового состава правительства.
Как сообщал Лайф, Сердар Бердымухамедов — сын бывшего главы республики Гурбангулы Бердымухамедова. Он одержал победу на президентских выборах, которые прошли 12 марта. Явка в ходе голосования составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей, сообщает местный избирком. Инаугурация нового главы республики состоялась 19 марта.
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