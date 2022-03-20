Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

Новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который вступил в должность накануне, отправил действующее правительство в отставку в полном составе. Об этом сообщает местное издание Orient.

В публикации отмечается, что, согласно постановлению главы государства, все члены кабмина останутся на своих должностях до формирования нового состава правительства.