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19 марта, 21:09

Новый президент Туркменистана отправил правительство в отставку

Сердар Бердымухамедов одержал победу на выборах, которые прошли в стране 12 марта.

<p>Сердар Бердымухамедов. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Сердар Бердымухамедов. Фото © ТАСС / Владимир Смирнов

Новоизбранный президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, который вступил в должность накануне, отправил действующее правительство в отставку в полном составе. Об этом сообщает местное издание Orient.

В публикации отмечается, что, согласно постановлению главы государства, все члены кабмина останутся на своих должностях до формирования нового состава правительства.

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Как сообщал Лайф, Сердар Бердымухамедов — сын бывшего главы республики Гурбангулы Бердымухамедова. Он одержал победу на президентских выборах, которые прошли 12 марта. Явка в ходе голосования составила 97,17% от числа зарегистрированных избирателей, сообщает местный избирком. Инаугурация нового главы республики состоялась 19 марта.

Максим Плетнёв

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