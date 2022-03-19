Посольство РФ потребовало наказать вандалов за осквернение памятника советским воинам в Греции

Посольство РФ осудило осквернение в центре Афин памятника советским солдатам. Дипломаты обратились к местным властям с требованием наказать вандалов, говорится в заявлении дипмиссии.

Целью хулиганов стал памятник воинам, сражавшимся за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах. Неизвестные написали на монументе жёлтой краской слово "Азов", а также нарисовали эмблему националистического батальона.

"Сторонники украинского националистического батальона "Азов", которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских солдатах — тех, кто с огромными жертвами освобождал порабощённую Европу от фашизма во Второй мировой войне", — отмечено в заявлении.

В российском посольстве осудили попытку оскорбления истории и назвали произошедшее неприемлемым актом вандализма, отметив, что нацистская природа "Азова" и прочих подобных группировок ультранационалистов Украины уже много раз была доказана разоблачениями со стороны жителей Мариуполя и Донбасса.