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19 марта, 20:38
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Посольство РФ потребовало наказать вандалов за осквернение памятника советским воинам в Греции

Дипмиссия резко осудила попытку оскорбления истории и назвала произошедшее неприемлемым актом вандализма.

<p>Осквернённый памятник советским воинам. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/SpithaFloga" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SpithaFloga</a></p>

Осквернённый памятник советским воинам. Фото © Twitter / SpithaFloga

Посольство РФ осудило осквернение в центре Афин памятника советским солдатам. Дипломаты обратились к местным властям с требованием наказать вандалов, говорится в заявлении дипмиссии.

Целью хулиганов стал памятник воинам, сражавшимся за свободу и независимость Греции в 1941–1944 годах. Неизвестные написали на монументе жёлтой краской слово "Азов", а также нарисовали эмблему националистического батальона.

"Сторонники украинского националистического батальона "Азов", которые столько лет терроризировали и хладнокровно убивали жителей Восточной Украины, подняли руку на священную память в Греции о советских солдатах — тех, кто с огромными жертвами освобождал порабощённую Европу от фашизма во Второй мировой войне", отмечено в заявлении.

Вандалы изуродовали сразу два памятника воинам-освободителям в Риге

Вандалы изуродовали сразу два памятника воинам-освободителям в Риге

В российском посольстве осудили попытку оскорбления истории и назвали произошедшее неприемлемым актом вандализма, отметив, что нацистская природа "Азова" и прочих подобных группировок ультранационалистов Украины уже много раз была доказана разоблачениями со стороны жителей Мариуполя и Донбасса.

Ранее Лайф сообщал, что в Канаде вандалы облили краской двери Русской православной церкви.

Юлия Коновалова

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