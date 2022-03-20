Болтон назвал действия Байдена и НАТО перед "Операцией Z" на Украине большой ошибкой

Бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа отметил, что нынешнему американскому лидеру не стоило что-либо отвечать по поводу возможного развёртывания западных войск.

Американский политик Джон Болтон, который был советником по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа, назвал большой ошибкой предшествовавшие проведению РФ "Операции Z" на Украине заявления руководства Соединённых Штатов и НАТО относительно того, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию.

"На протяжении нескольких месяцев США и НАТО и с самого начала президент Джо Байден неоднократно подчёркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск", — отметил Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), добавив, что такие заявления были большой ошибкой.

По его мнению, если бы Байден ничего не говорил в последние месяцы в ответ на вопрос о возможном развёртывании западных войск, было бы лучше для безопасности Украины и для мира во всём мире.