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Регион
Опубликовано 19 марта 2022, 21:13
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Болтон назвал действия Байдена и НАТО перед "Операцией Z" на Украине большой ошибкой

Бывший советник экс-главы Белого дома Дональда Трампа отметил, что нынешнему американскому лидеру не стоило что-либо отвечать по поводу возможного развёртывания западных войск.

Американский политик Джон Болтон, который был советником по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа, назвал большой ошибкой предшествовавшие проведению РФ "Операции Z" на Украине заявления руководства Соединённых Штатов и НАТО относительно того, что западные войска не будут вмешиваться в ситуацию.

"На протяжении нескольких месяцев США и НАТО и с самого начала президент Джо Байден неоднократно подчёркивали, что на Украине ни в коем случае не будет никакого вмешательства западных войск", — отметил Болтон в интервью немецкой медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), добавив, что такие заявления были большой ошибкой.

По его мнению, если бы Байден ничего не говорил в последние месяцы в ответ на вопрос о возможном развёртывании западных войск, было бы лучше для безопасности Украины и для мира во всём мире.

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Напомним, утром 24 февраля президент Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.

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ТАСС / EPA / TATYANA ZENKOVICH

Иван Косицын
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