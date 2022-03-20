WP: Киев посылает неясные и противоречивые сигналы о переговорах с Россией

Согласно информации американского издания, некоторые страны НАТО боятся, что Украина пойдёт на слишком большие уступки во время диалога с РФ.

Страны Запада полагают, что украинские власти дают неясные и противоречивые сигналы относительно хода переговоров с Россией, некоторые члены НАТО опасаются, что Киев пойдёт на слишком большие уступки. Об этом сообщает газета The Washington Post, ссылаясь на свои источники.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский оказался "перед мучительным выбором" на переговорах с РФ. Американские и европейские чиновники заявляют, что Киев всё ещё решает, какие условия и возможности могут быть приемлемыми. По оценке издания, происходящее на Украине заставляет Зеленского рассмотреть возможность пойти на уступки России, однако, по словам источников газеты, конкретные пункты мирных договорённостей, которые могут обсуждаться на переговорах с Москвой, для западных стран остаются загадкой.

"Закрытые встречи российских и украинских переговорщиков могут стать ключом к прекращению конфликта, но они также могут иметь более широкие последствия для европейской безопасности в зависимости от того, как противоборствующие стороны урегулируют свои разногласия", — подчёркивается в статье американской газеты.