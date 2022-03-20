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19 марта, 22:21
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Российский дирижёр Михаил Юровский умер в возрасте 76 лет

В Госоркестре РФ имени Светланова назвали Юровского настоящим другом, отметив, что магия его таланта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения.

<p>Российский дирижёр Михаил Юровский. Фото © ТАСС / Михаил Почуев</p>

Российский дирижёр Михаил Юровский. Фото © ТАСС / Михаил Почуев

Дирижёр Госоркестра России имени Е.Ф. Светланова Михаил Юровский скончался в возрасте 76 лет. Об этом сообщили на сайте Государственного академического симфонического оркестра (ГАСО) имени Светланова.

"Ушёл из жизни выдающийся дирижёр Михаил Юровский (1945–2022)", — сказано в сообщении.

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Представители Госоркестра РФ имени Светланова выразили соболезнования родным и близким дирижёра. Как отмечается, в течение последних десяти лет Юровский много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова как в России, так и за её пределами, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В Госоркестре назвали Юровского настоящим другом, отметив, что магия таланта музыканта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.

Ранее Лайф сообщал, что ушла из жизни заслуженная артистка России Наталья Назарова. Её визитной карточкой стала роль подруги главной героини в фильме "Любимая женщина механика Гаврилова".

Иван Косицын

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