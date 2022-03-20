Российский дирижёр Михаил Юровский умер в возрасте 76 лет

Представители Госоркестра РФ имени Светланова выразили соболезнования родным и близким дирижёра. Как отмечается, в течение последних десяти лет Юровский много раз выступал с Госоркестром России имени Е.Ф. Светланова как в России, так и за её пределами, в том числе в цикле просветительских концертов "Истории с оркестром" в Концертном зале имени П.И. Чайковского. В Госоркестре назвали Юровского настоящим другом, отметив, что магия таланта музыканта заставляла по-новому звучать давно знакомые произведения Моцарта и Малера, Мендельсона и Прокофьева, Чайковского и Шостаковича.