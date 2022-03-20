МО РФ: Более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию

Генерал-полковник Мизинцев отметил, что украинские националисты используют в качестве живого щита более 4,5 млн жителей Киева, Харькова, Чернигова и Сум.

В настоящее время уже более 2,7 миллиона украинцев хотят эвакуироваться в Россию. Об этом проинформировал на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"По результатам ежедневного мониторинга установлено, что только за прошедшие сутки поступило ещё 7223 обращения, а всего в нашей базе данных уже 2 711 319 конкретных фамилий и конкретных адресов из 2093 населённых пунктов Украины", — сказал Мизинцев.

Генерал-полковник добавил, что украинские националисты используют в качестве живого щита более 4,5 миллиона мирных жителей Киева, Харькова, Чернигова, Сум и более чем в двадцати других блокированных крупных населённых пунктах, а также 6830 иностранных граждан из 19 государств. Помимо этого, экипажи семидесяти иностранных судов заблокированы в морских портах Украины.