Глава Минсельхоза ФРГ предложил немцам есть меньше мяса, чтобы противостоять политике РФ

Глава Минсельхоза Германии Джем Оздемир заявил, что Россия в текущей ситуации вокруг Украины использует поставки продуктов как оружие. Он также считает, что уже само по себе снижение потребления жителями ФРГ мяса поможет противостоять политике Москвы.

В интервью журналу Der Spiegel, когда немецкого министра спросили, использует ли РФ в ситуации вокруг Украины продовольствие как оружие, Оздемир сказал: "Это, очевидно, так". По его словам, там Россия разрушает больницы, детские сады, места снабжения продуктами питания и якобы использует свои экспортные возможности. Кроме того, глава Минсельхоза Германии добавил, что западные страны в первую очередь должны сохранить открытыми сельскохозяйственные рынки и обеспечить снабжение зерновыми культурами.

"Даже если я и являюсь вегетарианцем, я не буду проповедовать переход всех людей на вегетарианство. Скажем так: снижение потребления мяса было бы вкладом против [президента РФ Владимира] Путина. Делать сознательно покупки и выкидывать меньше продуктов питания относится сюда же", — подчеркнул Оздемир.

Так министр прокомментировал слова журналистов, которые напомнили, что почти 60% произведённых в ФРГ зерновых идут на прокорм животных, а только 20% потребляются людьми. В принципе, система, в которой 60% злаковых в конечном итоге попадают в кормушки, как в Германии, неустойчива, заметил Оздемир. При этом, говоря о том, вырастет ли в стране на фоне ситуации на Украине цена на некоторые товары, в том числе на хлеб и подсолнечное масло, он подчеркнул, что так или иначе некоторые продукты питания станут дороже. Добавим, что РФ и Украина входят в число крупнейших экспортёров зерновых культур.