Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины

Швейцария выразила готовность стать посредником в решении конфликта на Украине, а также предложила свою территорию для проведения возможных переговоров Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил глава государства Иньяцио Кассис.

При этом президент подчеркнул, что Швейцария остаётся страной с нейтральной позицией, гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе.