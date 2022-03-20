Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины
При этом президент подчеркнул, что Швейцария остаётся страной с нейтральной позицией, гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе.
Швейцария выразила готовность стать посредником в решении конфликта на Украине, а также предложила свою территорию для проведения возможных переговоров Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил глава государства Иньяцио Кассис.
При этом президент подчеркнул, что Швейцария остаётся страной с нейтральной позицией, гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе.
Ранее Лайф рассказывал, что Швейцария закрыла небо для самолётов стран, связанных с конфликтом на Украине.
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