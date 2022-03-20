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19 марта, 23:07

Швейцария предложила своё посредничество в переговорах России и Украины

При этом президент подчеркнул, что Швейцария остаётся страной с нейтральной позицией, гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе.

Швейцария выразила готовность стать посредником в решении конфликта на Украине, а также предложила свою территорию для проведения возможных переговоров Москвы и Киева. С соответствующим заявлением выступил глава государства Иньяцио Кассис.

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При этом президент подчеркнул, что Швейцария остаётся страной с нейтральной позицией, гуманитарными традициями и сильной приверженностью свободе.

Ранее Лайф рассказывал, что Швейцария закрыла небо для самолётов стран, связанных с конфликтом на Украине.

Обложка ©

Pixabay

Юлия Коновалова

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