Американская НКО убрала из названия мероприятия имя Юрия Гагарина

Американская некоммерческая организация Space Foundation изменила название благотворительного мероприятия, которое должно состояться 3 апреля в Колорадо-Спрингс, убрав имя космонавта Юрия Гагарина. Об этом проинформировал портал Futurism.

Как сообщается, фонд объявил, что вместо "Ночи Юрия" (Yuri's Night) проведёт вечеринку под названием "Празднование космоса: узнайте, что дальше". Решение это там объяснили нынешней ситуацией в мире, в частности на Украине. После смены названия организация добавила соответствующую сноску на афише мероприятия, однако позже заметка пропала. Тем не менее эта информация осталась в кеше сайта.

"Цель этого мероприятия по сбору средств остаётся прежней — отпраздновать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на покорение звёзд", — говорилось в удалённом заявлении.