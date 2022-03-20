Американская НКО убрала из названия мероприятия имя Юрия Гагарина
Благотворительная компания Space Foundation объяснила такое решение текущей ситуацией в мире.
Американская некоммерческая организация Space Foundation изменила название благотворительного мероприятия, которое должно состояться 3 апреля в Колорадо-Спрингс, убрав имя космонавта Юрия Гагарина. Об этом проинформировал портал Futurism.
Как сообщается, фонд объявил, что вместо "Ночи Юрия" (Yuri's Night) проведёт вечеринку под названием "Празднование космоса: узнайте, что дальше". Решение это там объяснили нынешней ситуацией в мире, в частности на Украине. После смены названия организация добавила соответствующую сноску на афише мероприятия, однако позже заметка пропала. Тем не менее эта информация осталась в кеше сайта.
"Цель этого мероприятия по сбору средств остаётся прежней — отпраздновать достижения человечества в космосе, вдохновляя следующее поколение на покорение звёзд", — говорилось в удалённом заявлении.
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Фотохроника ТАСС