Суд Бразилии обозначил условие для продолжения работы Telegram в стране
Администрация сервиса должна в течение суток выполнить требования о сотрудничестве с властями.
Верховный суд Бразилии готов отменить постановление о блокировке мессенджера Telegram в стране, если в течение суток администрация сервиса выполнит требования из судебных постановлений. Об этом пишет портал G1.
"До сих пор Telegram исполнял постановления суда частично, для отмены решения о приостановке работы, вынесенного 17.03.2022, необходимо полное выполнение", — говорится в постановлении за подписью федерального судьи.
Так, в соответствии с предписанием суда руководство компании должно назначить официального представителя в Бразилии, который будет сообщать судебным властям о мерах борьбы с неправомерной информацией, в том числе и с распространением фейковых новостей.
Напомним, в Бразилии Верховный суд распорядился заблокировать Telegram. Там считают, что отказ владельцев мессенджера сотрудничать с властями делает его площадкой для размещения преступного контента.
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