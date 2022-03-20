Суд Бразилии обозначил условие для продолжения работы Telegram в стране

Верховный суд Бразилии готов отменить постановление о блокировке мессенджера Telegram в стране, если в течение суток администрация сервиса выполнит требования из судебных постановлений. Об этом пишет портал G1.

"До сих пор Telegram исполнял постановления суда частично, для отмены решения о приостановке работы, вынесенного 17.03.2022, необходимо полное выполнение", — говорится в постановлении за подписью федерального судьи.

Так, в соответствии с предписанием суда руководство компании должно назначить официального представителя в Бразилии, который будет сообщать судебным властям о мерах борьбы с неправомерной информацией, в том числе и с распространением фейковых новостей.