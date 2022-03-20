Власти Австралии запретили экспорт в Россию алюминиевых руд и глинозёма
Кроме того, Канберра подготовила дополнительный пакет военной помощи Украине на 15,5 миллиона долларов. Также будет выделено свыше 22 миллионов на чрезвычайную гуманитарную помощь жителям Незалежной.
Власти Австралии ввели запрет на поставку России глинозёма и алюминиевых руд в связи с проводимой РФ "Операцией Z" на Украине. Об этом сообщили в МИД страны. По мнению Канберры, это ограничит возможности Москвы по производству алюминия.
Как уточняется, Австралия ранее уже ввела экономические рестрикции в отношении нескольких сотен российских граждан, включая ряд бизнесменов, а также против трёх десятков компаний.
"Правительство Австралии накануне вечером ввело немедленный запрет на австралийский экспорт в Россию глинозёма и алюминиевых руд, включая бокситы, что ограничит её возможности по производству алюминия — важнейшего экспортного товара для России", — говорится в сообщении.
Австралийские власти утверждают, что Канберра обеспечивает почти 20% потребности Москвы в глинозёме. В документе отмечается, что алюминий необходим в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и строительной отраслях, а также в производстве вооружений.
Помимо антироссийских санкций власти Австралии подготовили дополнительный пакет военной помощи Украине на общую сумму в 15,5 миллиона долларов. Кроме того, Канберра дополнительно выделит свыше 22 миллионов долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь жителям Незалежной.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства подчеркнул, что нельзя без сострадания смотреть на то, что происходит в данном регионе. При этом Путин отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. На фоне событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России.
ТАСС / Бугаев Владимир