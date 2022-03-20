Власти Австралии запретили экспорт в Россию алюминиевых руд и глинозёма

Власти Австралии ввели запрет на поставку России глинозёма и алюминиевых руд в связи с проводимой РФ "Операцией Z" на Украине. Об этом сообщили в МИД страны. По мнению Канберры, это ограничит возможности Москвы по производству алюминия.

Как уточняется, Австралия ранее уже ввела экономические рестрикции в отношении нескольких сотен российских граждан, включая ряд бизнесменов, а также против трёх десятков компаний.

"Правительство Австралии накануне вечером ввело немедленный запрет на австралийский экспорт в Россию глинозёма и алюминиевых руд, включая бокситы, что ограничит её возможности по производству алюминия — важнейшего экспортного товара для России", — говорится в сообщении.

Австралийские власти утверждают, что Канберра обеспечивает почти 20% потребности Москвы в глинозёме. В документе отмечается, что алюминий необходим в автомобильной, аэрокосмической, машиностроительной и строительной отраслях, а также в производстве вооружений.

Помимо антироссийских санкций власти Австралии подготовили дополнительный пакет военной помощи Украине на общую сумму в 15,5 миллиона долларов. Кроме того, Канберра дополнительно выделит свыше 22 миллионов долларов на чрезвычайную гуманитарную помощь жителям Незалежной.