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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 02:18
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The Sunday Telegraph: Власти Великобритании закупали рекламу в российских соцсетях

По данным издания, британский Центр правительственной информации поручал рекламным агентствам распространять на онлайн-платформах РФ заявления правительства Соединённого Королевства.

Одно из подразделений правительства Великобритании закупало рекламу в российских социальных сетях для продвижения позиции Лондона по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Речь идёт о так называемом Центре правительственной информации, который был воссоздан в Британии в конце февраля. Ведомство поручало рекламным агентствам распространять на российских онлайн-платформах заявления британского премьера Бориса Джонсона, а также представителей МИД и Минобороны страны по ситуации на Украине, чтобы донести до жителей РФ официальную позицию Лондона. Издание подчёркивает, что данные шаги британскими властями были предприняты в связи с ограничением в России доступа к "Твиттеру", "Фейсбуку" и "Инстаграму".

Лайф напоминает, что ранее компания Meta, которой принадлежат соцсети Facebook и Instagram, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, а в ночь на 14 марта Instagram в стране стали блокировать. Facebook заблокировали ещё раньше.

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Pixabay

Иван Косицын
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