The Sunday Telegraph: Власти Великобритании закупали рекламу в российских соцсетях

Одно из подразделений правительства Великобритании закупало рекламу в российских социальных сетях для продвижения позиции Лондона по ситуации вокруг Украины. Об этом пишет газета The Sunday Telegraph.

Речь идёт о так называемом Центре правительственной информации, который был воссоздан в Британии в конце февраля. Ведомство поручало рекламным агентствам распространять на российских онлайн-платформах заявления британского премьера Бориса Джонсона, а также представителей МИД и Минобороны страны по ситуации на Украине, чтобы донести до жителей РФ официальную позицию Лондона. Издание подчёркивает, что данные шаги британскими властями были предприняты в связи с ограничением в России доступа к "Твиттеру", "Фейсбуку" и "Инстаграму".