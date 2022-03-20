Премьер Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии

"Мы обсуждали всё это давным-давно. <...> Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им", — сказал Джонсон, слова которого приводит газета Sunday Times.