Премьер Джонсон заявил, что предлагал Зеленскому и его семье убежище в Британии
По словам британского премьера, президент решил не покидать страну, сказав, что обязан украинскому народу.
Глава британского кабмина Борис Джонсон признался, что предлагал украинскому президенту Владимиру Зеленскому и его семье убежище в Великобритании из-за развёрнутой Россией "Операции Z".
"Мы обсуждали всё это давным-давно. <...> Должен вам сказать, что Владимир всегда был ясен в том, что обязан украинскому народу и собирается оставаться там и заботиться о них. Я должен сказать, что восхищаюсь им", — сказал Джонсон, слова которого приводит газета Sunday Times.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В ночь на 15 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране ещё на месяц. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Верховной рады.
ТАСС / IMAGO / Future Image