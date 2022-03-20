СНБО Украины приостановил деятельность оппозиционных партий

Совет национальной безопасности Украины решил приостановить деятельность некоторых политических партий страны. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.

Речь идёт только об оппозиционных политорганизациях. Постановление затронуло, в частности, такие партии, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Власти Украины считают, что партии, в отношении которых действует постановление, могут быть связаны с Россией. Уточняется также, что запрет на их деятельность действует на время военного положения в стране.