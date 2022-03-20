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20 марта, 01:23
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СНБО Украины приостановил деятельность оппозиционных партий

Запрет будет действовать на время военного положения, объявленного в стране.

Совет национальной безопасности Украины решил приостановить деятельность некоторых политических партий страны. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.

Речь идёт только об оппозиционных политорганизациях. Постановление затронуло, в частности, такие партии, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.

Власти Украины считают, что партии, в отношении которых действует постановление, могут быть связаны с Россией. Уточняется также, что запрет на их деятельность действует на время военного положения в стране.

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ТАСС / Zuma

Максим Плетнёв

Комментарий

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Александр Костроввчера в 07:36

Если Россия не доведёт операцию на Украине не до конца то получит ещё более озверевшую страну у себя под боком и более оголтелую реакцию Запада . Не судят только победителей ...

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