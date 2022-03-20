СНБО Украины приостановил деятельность оппозиционных партий
Запрет будет действовать на время военного положения, объявленного в стране.
Совет национальной безопасности Украины решил приостановить деятельность некоторых политических партий страны. Соответствующее заявление сделал глава государства Владимир Зеленский.
Речь идёт только об оппозиционных политорганизациях. Постановление затронуло, в частности, такие партии, как "Оппозиционная платформа — За жизнь", Партия Шария, "Наши", Оппозиционный блок, "Левая оппозиция", Союз левых сил, "Держава", Прогрессивная социалистическая партия Украины, Социалистическая партия Украины, "Социалисты", Блок Владимира Сальдо.
Власти Украины считают, что партии, в отношении которых действует постановление, могут быть связаны с Россией. Уточняется также, что запрет на их деятельность действует на время военного положения в стране.
Ранее Лайф сообщал, что суд Львова заочно арестовал главу политического совета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, который ранее находился под домашним арестом. Сейчас политик числится в международном розыске.
ТАСС / Zuma