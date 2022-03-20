Невролог Гайфутдинов перечислил факторы риска возникновения деменции

Риск возникновения деменции у человека зависит от ряда факторов, в том числе от генетической предрасположенности, возраста, образа жизни, вредных привычек и уровня образования. Об этом сообщил невролог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов.

"Деменция — это снижение когнитивных функций. Это приводит к тому, что человек не справляется с жизнью в быту и социуме. Есть генетическая предрасположенность к деменции. Аллель APOE4 (копия гена аполипопротеина) повышает риск её развития. При наследовании одной копии он увеличивается в два-три раза, при наследовании двух — в 12–15 раз повышается риск болезни Альцгеймера. Это наиболее распространённый тип деменции", — отметил специалист в беседе с Ura.ru.

По его словам, другой фактор риска — это возраст человека. Гайфутдинов отметил, что 10% всех людей старше 65 лет страдают альцгеймерской деменцией. Среди тех, кому исполнилось 80 лет, деменция проявляется уже у каждого четвёртого. А если человек достигает 99–100 лет, вероятность наличия у него болезни Альцгеймера равна 50%, подчеркнул невролог.

Кроме того, медик рассказал, что существует сосудистая деменция. При гипертонической болезни происходит поражение мелких сосудов, снижение скорости выполнения задач, также появляются проблемы с памятью. Среди факторов риска врач выделяет курение, малоподвижный образ жизни, абдоминальное ожирение, низкое образование и физический труд. Как утверждает врач, это схоже с альцгеймерской деменцией. При этом Гайфутдинов заметил, что 10% случаев деменции обратимы, если постараться найти её причины. Чаще всего это могут быть опухоли, инфекции, травмы, нормотензивная гидроцефалия и дефицит витамина B12. Медик добавил, что при риске возникновения деменции следует тренировать память и изучать иностранные языки.