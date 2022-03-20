Трамп заявил, что Байден боится нападать на Россию из-за её ядерного оружия
Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / EPA / RICHARD ELLIS
Он также вновь раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику американской администрации, припомнив ей "капитуляцию в Афганистане" и нынешний украинский кризис.
Президент США Джо Байден боится вступать в прямой конфликт с Россией из-за ситуации на Украине, поскольку у Москвы есть ядерное оружие. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.
Во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида он в очередной раз подверг жёсткой критике внутреннюю и внешнюю политику американской администрации, припомнив ей "капитуляцию в Афганистане" и нынешний украинский кризис. По словам Трампа, это стало причиной стремительно растущей инфляции в США, вследствие чего в стране уже фиксируются самые высокие в истории цены на бензин.
"У нас был афганский кризис, я считаю его самым унизительным моментом в нашей истории. Теперь у нас украинский кризис, гуманитарная трагедия невероятных масштабов. <...> Что мы видим сейчас? Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. Мы боимся", — подчеркнул экс-глава Белого дома, добавив, что на месте Байдена он бы не допустил украинского кризиса.
А ранее Трамп заявлял о риске глобального конфликта из-за ситуации на Украине. Он утверждал, что с Россией нужно разговаривать сурово, как этого не делал никто, кроме него самого. Экс-президент США также не исключил начала третьей мировой войны. Политик уверен, что она возможна из-за того, что с Вашингтоном при нынешней власти якобы никто не считается.