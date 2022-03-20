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Регион
Опубликовано 20 марта 2022, 02:52
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Трамп заявил, что Байден боится нападать на Россию из-за её ядерного оружия

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / EPA / RICHARD ELLIS

Экс-президент США Дональд Трамп. Фото © ТАСС / EPA / RICHARD ELLIS

Он также вновь раскритиковал внутреннюю и внешнюю политику американской администрации, припомнив ей "капитуляцию в Афганистане" и нынешний украинский кризис.

Президент США Джо Байден боится вступать в прямой конфликт с Россией из-за ситуации на Украине, поскольку у Москвы есть ядерное оружие. Об этом заявил бывший американский лидер Дональд Трамп.

Во время выступления перед своими сторонниками в штате Флорида он в очередной раз подверг жёсткой критике внутреннюю и внешнюю политику американской администрации, припомнив ей "капитуляцию в Афганистане" и нынешний украинский кризис. По словам Трампа, это стало причиной стремительно растущей инфляции в США, вследствие чего в стране уже фиксируются самые высокие в истории цены на бензин.

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"У нас был афганский кризис, я считаю его самым унизительным моментом в нашей истории. Теперь у нас украинский кризис, гуманитарная трагедия невероятных масштабов. <...> Что мы видим сейчас? Байден сказал, что не следует нападать на ядерную державу. Мы боимся", — подчеркнул экс-глава Белого дома, добавив, что на месте Байдена он бы не допустил украинского кризиса.

А ранее Трамп заявлял о риске глобального конфликта из-за ситуации на Украине. Он утверждал, что с Россией нужно разговаривать сурово, как этого не делал никто, кроме него самого. Экс-президент США также не исключил начала третьей мировой войны. Политик уверен, что она возможна из-за того, что с Вашингтоном при нынешней власти якобы никто не считается.

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Иван Косицын
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