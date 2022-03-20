Терапевт Веретюк предупредила об опасности популярных обезболивающих

Использование популярных обезболивающих препаратов для некоторых людей может быть опасно. Об этом в своём телеграм-канале рассказала врач-терапевт Варвара Веретюк.

"Все нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП) в дозах, достаточных для уменьшения воспаления и боли, могут повышать артериальное давление как у людей с нормальным давлением, так и у гипертоников", — написала врач в своём телеграм-канале.

Медик уточнила, что к таким препаратам относятся аспирин, напроксен, ибупрофен, кетопрофен, диклофенак, этодолак, индометацин, мелоксикам, пироксикам. Давление от употребления таких лекарств, как правило, повышается у гипертоников, пожилых, пациентов с сахарным диабетом, повышенным холестерином, атеросклерозом, со сниженной функцией почек. Таким людям принимать обезболивающие препараты самостоятельно не рекомендуется, подчеркнула специалист. Если же препараты были прописаны врачом, то важно соблюдать назначенную дозу. Также Веретюк рекомендует сократить употребление соли и солёных продуктов и внимательно следить за уровнем артериального давления.