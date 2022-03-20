Десять человек пострадали и один погиб во время стрельбы на автошоу в США
Как сообщают местные СМИ, среди пострадавших оказались дети. Кто и зачем открыл огонь, пока не известно.
Кадры с места стрельбы в Арканзасе. Видео © Twitter / ChaudharyParvez
В американском городе Думас (штат Арканзас) во время стрельбы на автошоу погиб по меньшей мере один человек. Об этом информирует местный телеканал KARK-TV со ссылкой на власти.
Как сообщается, в результате ЧП пострадало 10 человек, среди них дети. Кто и зачем открыл стрельбу, не уточняется. Полиция занимается расследованием происшествия.
Ранее Лайф сообщал, что при стрельбе на домашней вечеринке в США погибло не менее четырёх человек.
Twitter / ChaudharyParvez