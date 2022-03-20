TVR Moldova: Украина конфисковала партию сока из Молдавии на €100 тысяч для своих нужд

Это произошло в порту Одессы. Изначально товар должен был отправиться в КНР и уже был оплачен.

Украинские власти конфисковали четыре контейнера с соком на сумму 100 тысяч евро. Товар принадлежал молдавской компании Orhei-vit, его планировалось доставить в Китай, однако вместо этого он был перенаправлен в различные районы Незалежной. Об этом сообщает телеканал TVR Moldova.

"Партию конфисковали в порту [Одессы] и отправили в самые уязвимые регионы Украины. В порту была не только наша продукция. Также решением Министерства обороны Украины там конфисковали партию мучных изделий и круп и отправили в Донецкую область. Наши юристы уже подали документы для разбирательства", — отметил в комментарии каналу директор компании Симион Мудря.

Он также добавил, что контейнеры должны были отправиться в КНР, в них находился товар примерно на 100 тысяч евро, который уже был оплачен. Кроме того, Мудря подчеркнул, что сейчас все суда перенаправляют в Констанцу, он выразил надежду, что румынский порт справится с подобной нагрузкой.