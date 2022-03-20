Минобороны показало кадры боевых ночных полётов Су-35 в ходе "Операции Z"
Лётчики-истребители ВКС России в результате выполнения заданий обнаружили и перехватили воздушные цели и уничтожили средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.
Кадры ночных полётов истребителей Су-35. Видео © Минобороны РФ
Министерство обороны РФ показало кадры выполнения ночных полётов истребителей Су-35 в ходе "Операции Z" на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.
Демонстрация таких задач авиации ВКС России осуществляется впервые. Во время выполнения полётных заданий лётчики-истребители выполнили обнаружение и перехват воздушных целей и уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе.
А ранее Лайф рассказывал, что ПВО России сбила в воздухе пять украинских беспилотников за день. Всего же с начала проведения "Операции Z" были поражены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин.
Кадр видео Минобороны РФ