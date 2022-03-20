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Опубликовано 20 марта 2022, 05:12
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Минобороны показало кадры боевых ночных полётов Су-35 в ходе "Операции Z"

Лётчики-истребители ВКС России в результате выполнения заданий обнаружили и перехватили воздушные цели и уничтожили средства противовоздушной обороны Вооружённых сил Украины.

Кадры ночных полётов истребителей Су-35. Видео © Минобороны РФ

Министерство обороны РФ показало кадры выполнения ночных полётов истребителей Су-35 в ходе "Операции Z" на Украине, сообщает пресс-служба ведомства.

Демонстрация таких задач авиации ВКС России осуществляется впервые. Во время выполнения полётных заданий лётчики-истребители выполнили обнаружение и перехват воздушных целей и уничтожили средства противовоздушной обороны ВСУ. Результатом работы истребительной авиации стало завоевание полного господства в воздухе.

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Опубликованы кадры уничтожения подземного склада ракет ВСУ с помощью комплекса "Кинжал"

А ранее Лайф рассказывал, что ПВО России сбила в воздухе пять украинских беспилотников за день. Всего же с начала проведения "Операции Z" были поражены: 201 беспилотный летательный аппарат, 1443 танка и других боевых бронированных машин.

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Кадр видео Минобороны РФ

Артур Лапсаков
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