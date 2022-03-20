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20 марта, 05:21

Le Monde: Спецоперация на Украине может глобально изменить мировую экономику

Экономист ОЭСР Буна отметил, что глобальный кризис уже проявляется ростом цен на энергоресурсы, продукты питания и определённые металлы.

Конфликт на Украине увеличит темпы восстановление мировой экономики, которая и так ослабла на фоне эпидемии ковида. Это может привести к глобальным и необратимым изменениям в экономической сфере, пишет французское издание Le Monde.

По данным газеты, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) на данный момент прогнозирует сокращение роста ВВП мира на 1%, а увеличение инфляции — на 2,5%. Также издание цитирует заявление старшего экономиста ОЭСР Лоренса Буна, по мнению которого, кризис мировой экономики уже проявляется ростом цен на энергоносители, продукты питания и некоторые металлы. Как отмечается, в 2021 году ОЭСР прогнозировала рост мирового ВВП на 4,5%, однако в 2022-м прогнозы были отменены из-за неопределённости.

Вместе с тем в Международном валютном фонде (МВФ) уверены, что российская "Операция Z" будет иметь долгосрочные последствия для мировой экономики. В МВФ считают, что если изменятся условия торговли энергоресурсами, поменяются и цепочки их поставок, платёжные сети разделятся, а власти стран пересмотрят свои золотовалютные резервы.

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ТАСС / dpa / picture-alliance / Jens Büttner

Юлия Коновалова

Комментарий

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Александр Микрюквчера в 07:26

Действительно будет построена экономика Запада по новому но увы без России России придется жить по их законам

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