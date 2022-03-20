Москвичам пообещали апрельское тепло с температурой до плюс десяти градусов

Сегодня в Москве ожидается апрельское тепло, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов, а осадков не будет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.

"Ожидается сухая и не по сезону тёплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8–10, в Подмосковье плюс 5–10", — рассказал метеоролог.

Тишковец объяснил, что такая синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена восточной периферией скандинавского антициклона.