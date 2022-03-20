Москвичам пообещали апрельское тепло с температурой до плюс десяти градусов
Такая синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена восточной периферией скандинавского антициклона, отметил метеоролог Тишковец.
Сегодня в Москве ожидается апрельское тепло, столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов, а осадков не будет. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Евгения Тишковца.
"Ожидается сухая и не по сезону тёплая погода с температурным фоном на 7 градусов выше климатической нормы. То есть ожидается переменная облачность, без осадков, в мегаполисе сегодня плюс 8–10, в Подмосковье плюс 5–10", — рассказал метеоролог.
Тишковец объяснил, что такая синоптическая ситуация в столичном регионе обусловлена восточной периферией скандинавского антициклона.
Ранее автоэксперт Баканов рассказал, когда лучше покупать летнюю резину. По его мнению, о замене зимних шин стоит задуматься не раньше чем в середине апреля, когда твёрдо установится плюсовая температура.
ТАСС / Михаил Метцель