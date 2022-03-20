Средства ПВО РФ за ночь уничтожили украинский вертолёт и ракету "Точка-У"

Также сбито шесть беспилотников. Кроме того, российская артиллерия ликвидировала шесть мобильных комплексов РЭБ "Буковель".

Российские средства ПВО за ночь уничтожили в воздухе вертолёт Ми-8, а также баллистическую ракету "Точка-У". Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе один вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины в районе населённого пункта Коханое, шесть украинских беспилотных летательных аппаратов, включая один "Байрактар ТБ-2", в районе села Шибеное, а также одна украинская тактическая баллистическая ракета "Точка-У" в районе Чистоводовки, севернее населённого пункта Изюм", — сказал он.

Кроме того, артиллерия уничтожила шесть мобильных комплексов РЭБ "Буковель". По словам Конашенкова, всего с начала проведения "Операции Z" было уничтожено 207 беспилотных летательных аппаратов, 1467 танков и других боевых бронированных машин, 148 установок реактивной системы залпового огня, 573 орудия полевой артиллерии и миномёта, а также 1262 единицы специальной военной автомобильной техники.